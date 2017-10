V Rakúsku vyvrcholila dlhá a nečistá kampaň pred parlamentnými voľbami

Na snímke rakúsky kancelár Christian Kern Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Viedeň 13. októbra (TASR) - V Rakúsku vyvrcholila dnes dlhá a mimoriadne nečistá kampaň pred nedeľňajšími predčasnými parlamentnými voľbami.Vládnuca Sociálnodemokratická strana Rakúska (SPÖ) úradujúceho kancelára Christiana Kerna naplánovala záverečné podujatie kampane na večerné hodiny v straníckom stane pred svojím viedenským sídlom.Konkurenčná a až doteraz koaličná Rakúska ľudová strana (ÖVP) a jej líder, doterajší šéf diplomacie Sebastian Kurz, napokon dnešné defilé volebných lídrov otvorili. Kurz pred sídlom strany v rakúskej metropole vystúpil iba s krátkym príhovorom, v ktorom apeloval na občanov, aby volili ľudovcov. Pripomenul, že stranu prevzal iba v máji so zámerom dosiahnuť zmeny a vybudovať okolo seba široké hnutie. Uplynulé mesiace označil za veľmi náročné, ale pekné. Následne sa vydal v straníckom autobuse na 36-hodinovú jazdu po Rakúsku.Slobodní z FPÖ si pre vyvrcholenie predvolebnej kampane vybrali jedno z námestí vo viedenskej štvrti Favoriten.Rakúskych Zelených, ktorých záverečné predvolebné podujatie sa uskutočnilo popoludní takisto vo Viedni, ako aj ich volebnú líderku Ulrike Lunacekovú prišli podporiť nielen spolupredseda nemeckých zelených Cem Özdemir, ale aj bývalá predsedníčka Zelených v alpskej republike Eva Glawischnigová.Lunaceková pri tejto príležitosti zdôraznila jedinečnosť strany a vyzvala na boj o každý hlas až do posledného dňa. Iba s nimi podľa jej slov prídu riešenia a vecnosť, ako aj orientácia na ľudskosť a ľudskú dôstojnosť, kým ostatní vsadili na rozkol, vinníkov, rasistickú nenávisť a antisemitizmus. Volebná líderka Zelených varovala pred možnosťou červeno-modrej koalície sociálnych demokratov a slobodných.Niekdajší spoluzakladateľ Zelených a dlhoročný poslanec Peter Pilz, ktorý ide do nedeľňajších volieb s vlastnou kandidátkou, si pred sídlom zákonodarného zboru priebeh predvolebnej kampane pochvaľoval. Povedal, že osobne má dobrý pocit a svoju kandidátku vníma ako základ niečoho nového a alternatívu pre budúce voľby. Podľa Pilza budú nedeľňajšie voľby začiatkom pre veľkú, politickú alternatívu, pretože SPÖ to neurobí a Zelení to nedokážu. Pilz, ktorý sa bude uchádzať o priazeň voličov po prvý razsa domnieva, že vzhľadom na hroziacu koalíciu ľudovcov a slobodných bude mať kontrola ešte väčší význam ako doteraz.V Rakúsku bude mať takmer 6,5 milióna oprávnených voličov v nedeľu možnosť ovplyvniť personálne zloženie 183-členného nového parlamentu a nepriamo tak i zloženie novej rakúskej vlády.Prieskumy verejnej mienky naznačujú, že po desiatich rokoch vládnutia tzv. veľkej koalície SPÖ a ÖVP dôjde k zmenám v zložení budúcej vlády.Preferencie majú na svojej strane ľudovci, ktorí by mali podľa odhadov získať 32-34 percent hlasov, kým zrejme sociálni demokrati a slobodní sa popasujú o druhé miesto so ziskami od 24 do 26 percent hlasov.Znalci pomerov nevylučujú, že slobodní, označovaní za populistov a známi odporom voči migrácii, sa stanú druhou najsilnejšou stranou krajiny.Jediným fixne stanoveným časovým údajom volieb v Rakúsku je ich záver o 17.00 h. Otvorenie i uzavretie volebných miestností je však v kompetencii miestnych a obecných samospráv, takže sa môže v závislosti od regiónu či od lokality výrazne líšiť.Prvé prognózy a odhady výsledkov volieb by mali byť známe krátko po 17.00 h. So zverejnením predbežných konečných výsledkov bez zarátania hlasov podaných poštou sa ráta v nedeľu okolo 20.30 h. Vzhľadom na ich rekordný tohtoročný počet je tak možné, že analytici a verejnosť sa odpovedí na niektoré otázky dočkajú až v pondelok po sčítaní i okolo 780.000 takto odovzdaných hlasov vrátane takmer 60.000 hlasov od Rakúšanov žijúcich v zahraničí.