V Rakúsku začne od nedele platiť zákaz nosenia buriek

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Viedeň 30. septembra (TASR) - V Rakúsku vstupuje v nedeľu 1. októbra do platnosti zákaz nosenia závojov zahaľujúcich tvár na verejnosti. Ide o súčasť opatrení zameraných na integráciu prisťahovalcov, ktoré schválil v máji rakúsky parlament.V texte príslušného zákona sa explicitne nespomínajú burky ani nikáby. Rakúski poslanci však mali pri jeho schvaľovaní na mysli hlavne takéto závoje, ktorými si zahaľujú tvár niektoré moslimské ženy.Zákaz sa vzťahuje aj na verejné nosenie lyžiarskych, chirurgických či karnevalových masiek mimo zodpovedajúceho kontextu. Rakúšania ho však vnímajú hlavne ako zákaz buriek.Platiť bude aj vo verejnej i súkromnej doprave vrátane autobusov, vlakov, lietadiel a lodí. Previnilci musia od 1. októbra rátať s pokutou až do 150 eur. Zákon tiež autorizuje policajtov k použitiu sily v prípade, ak si niekto odmietne na verejnom priestranstve alebo dopravnom prostriedku odhaliť tvár, informovala agentúra AP.Zavedenie zákazu vníma negatívne aj moslimská komunita žijúca v Rakúsku, avšak veľká časť rakúskej spoločnosti ho podporuje. V krajine žije len približne 150 moslimiek, ktoré si úplne zahaľujú telo i tvár; nové reštrikcie im podľa kritikov ešte viac skomplikujú život, pričom vôbec neprispejú k ich integrácii.Podľa agentúry DPA zákaz postihne najmä návštevníčky z arabských krajín, ktoré prúdia do Viedne a do rakúskych Álp najmä počas letnej sezóny.Pred Rakúskom zaviedli podobné zákazy aj Francúzsko, Belgicko či Holandsko.