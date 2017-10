V Rakúsku zadržali troch Konžanov podozrivých zo znásilnenia Slovenky

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Viedeň 19. októbra (TASR) - Troch mužov podozrivých zo znásilnenia 23-ročnej Slovenky vo viedenskom byte jedného z nich v noci na 14. októbra zadržala v týchto dňoch rakúska polícia.Zadržaní muži konžského pôvodu vo veku 18, 22 a 23 rokov, ktorí mali mladú ženu odviezť do bytu najmladšieho z trojice, kde malo dôjsť k znásilneniu, akúkoľvek vinu popierajú. Platí to aj o údajom odcudzení finančnej hotovosti Slovenky z jej kabelky, informovala vo štvrtok tlačová agentúra APA s odvolaním sa na policajného hovorcu Patricka Maierhofera.Najmladšieho z trojice, ktorý sa so Slovenkou zoznámil ako prvý v bare v centre Viedne, zadržali 16. októbra, jeho dvoch komplicov o dva dni neskôr. Znásilnenie zhodne všetci popreli a tvrdili, že k pohlavnému styku so Slovenkou došlo s jej súhlasom.