V Rakúsku zasahujú tisíce hasičov, vietor môže dosiahnuť až 200 km/h

Ilustračné foto. Foto: TASR/Bohdan Kopčák Foto: TASR/Bohdan Kopčák

Linz/Sankt Pölten/Viedeň 29. októbra (TASR) - Rozsiahle materiálne škody spôsobil v nedeľu na severovýchode Rakúska orkán Herwart. V spolkových krajinách Horné Rakúsko, Dolné Rakúsko a Viedeň zasahovalo do 12.00 h pri ich odstraňovaní na vyše 1200 miestach viac ako 5000 hasičov a príslušníkov ďalších zložiek, informovala agentúra APA.Vo Viedni vyrazili hasiči od sobotňajšieho večera k približne 350 zásahom. Na medzinárodnom letisku Schwechat spôsobuje počasie meškania letov, ale celková situácia zatiaľ nie je vážna.Krátko po poludní však bola na žiadosť hasičov úplne uzatvorená hlavná železničná stanica vo Viedni (Hauptbahnhof), keďže prudký vietor uvoľnil časti debnenia neďalekej rozostavanej budovy a hrozí ich zrútenie. Niekoľko úlomkov vietor zaniesol až do areálu stanice. Dočasne v nej preto nezastavujú vlaky, ale prechádzať ňou môžu.V Hornom Rakúsku sa prudký vietor rozfúkal po šiestej hodine ráno. Pred ôsmou hodinou prekročili nárazy vetra rýchlosť 100 km/h. Meteorológovia predpovedajú, že na horách budú nárazy dosahovať rýchlosť okolo 150 km/h, na niektorých miestach aj 200 km/h, a to najmä medzi Dachsteinom a Schneebergom.Búrlivý vietor sa však dopoludnia vyskytol aj v nízkych polohách na severe Rakúska. Napríklad v meste Lilienfeld (Dolné Rakúsko) namerali rýchlosť 123 km/h, z Hohe Warte a Unterlaa vo Viedni hlásili 119 km/h, resp. 112 km/h, v hornorakúskom meste Enns zaznamenali náraz s rýchlosťou 111 km/h.V niektorých oblastiach Horného Rakúska vrátane regiónov Hausruckviertel a Innviertel, ako aj v regióne Salzkammergut (Soľná komora) došlo k rozsiahlym výpadkom dodávok elektriny. Kvôli výpadku bol uzatvorený aj jeden úsek diaľnice A9.Popadané stromy boli zasa dôvodom uzatvorenia dolnorakúskeho úseku diaľnice A1 medzi Amstettenom a obcou Oed.Hasiči odstraňujú najmä klasické škody spôsobené vetrom, ako sú stromy popadané na cestách a elektrických vedeniach, vyvrátené bilbordy, poškodené strechy a časti budov.Obete na životoch zatiaľ v Rakúsku nezaznamenali. V korutánskej obci Micheldorf však utrpel vážne zranenia motorkár, keď narazil do spadnutého stromu.V Dolnom Rakúsku sú najviac postihnuté okresy Amstetten, Melk, Krems, Zwettl a Baden a Mödling. V regióne Waldviertel sa približne 6000 domácností dočasne ocitlo bez elektriny, pretože na vedenia spadli stromy.Počasie v Rakúsku sa má v noci upokojiť, no aj v pondelok treba podľa meteorológov rátať s nárazmi vetra s rýchlosťou do 70 km/h.