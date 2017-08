V Rakúsku zaznamenali o polovicu menej žiadostí o azyl

Na ilustračnej foto sú migranti. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Viedeň 10. augusta (TASR) - Rakúske ministerstvo vnútra dnes informovalo, že do konca júla tohto roka prijalo 14.627 žiadostí o azyl. Uviedla to agentúra AP s tým, že ide o polovicu počtu takýchto žiadostí v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka.V júli predložilo doklady so žiadosťou o azyl 2137 Sýrčanov, ide zároveň o najpočetnejšiu skupinu cudzincov so záujmom usadiť sa v Rakúsku. Druhou najväčšou skupinou žiadateľov boli v júli Afganci (301), nasledujú Pakistanci (187), Rusi (119), ďalej žiadatelia z Nigérie (116) a Iraku (113).Rakúske úrady odsúhlasili v tomto roku 12.897 žiadostí o azyl, pričom niektoré prípady čakali na schválenie aj niekoľko rokov. Naopak, zamietnutých bolo 8263 prípadov. Rôzne formy dočasného povolenia na pobyt z humanitárnych dôvodov boli vydané v 5084 prípadoch.