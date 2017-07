V rakúskych Alpách zahynula česká turistka, padala 30 metrov

Turisti si vychutnávajú pohľad na Alpy pod Kampenwand blízko Aschau v južnej časti Nemecka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Linz 18. júla (TASR) - Česká turistka podľahla vážnym poraneniam hlavy po tom, ako spadla v pondelok na vysokohorskej turistike v rakúskych Alpách. S odvolaním sa na dnešné vyhlásenie polície o tom informovala agentúra APA.Dvadsaťtriročná Češka sa so skupinou ďalších horolezcov vracala z výstupu na horu Hochblaser neďaleko mesta Eisenerz v okrese Leoben. Približne okolo 19.30 h sa pod ňou uvoľnil chodník.Žena podľa vyhlásenia polície padala 30 metrov cez štrkové pole, kde sa nedokázala ničoho zachytiť. Následne spadla cez skalný previs do priepasti.Pri páde utrpela mladá žena vážne poranenia hlavy. Turistku urýchlene previezli vrtuľníkom do univerzitnej nemocnice v meste Linz v severnom Rakúsku, kde však zraneniam krátko nato podľahla.