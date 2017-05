V rámci festivalu Use the C!ty budú v košickej električke predstavenia

Ilustračná snímka Foto: TASR/František Iván Ilustračná snímka Foto: TASR/František Iván

Košice 29. mája (TASR) - V rámci festivalu pouličného umenia Use the C!ty si organizátori Dopravný podnik mesta Košice (DPMK) a organizácia K13 - Košické kultúrne centrá pripravili podujatia, ktoré sa uskutočnia v električke. Budú to pohyblivá omaľovánka a verejné hudobné vystúpenia.Podľa hovorkyne DPMK Michaely Karaffovej sa v električke číslo šesť môžu dnes ľudia zbaviť stresu. "Akcia 'Vyfarbi sa v šestke' s podtitulom Omaľovánka v pohybe sa bude konať v čase 10.00 do 18.00 h v električke odstavenej na košickej Hlavnej ulici. Antistresovú omaľovánku navrhla arteterapeutka Linda van Dalen, zakladateľka CHAT – Centra pre kreatívnu liečbu arteterapiou. Podľa Lindy sa každému, kto vezme do rúk farbičky a nechá na oknách električky svoj vlastný umelecký odkaz, stres vyhne veľkým oblúkom," vysvetlila Karaffová.Farebné dielo bude na oknách električky jazdiť po Košiciach počas celého festivalového týždňa, až do nedele 4. júna. Maľovanie v električke nie je jedinou akciou festivalu Use the C!ity, na ktorej sa DPMK podieľa."V programe nechýba ani naša Hudobná električka. V piatok 2. júna spestrí cestujúcim prepravu MHD svojím živým vystúpením skupina Bobova diéta. Hudobná električka číslo šesť, ktorá do bodky napĺňa festivalový slogan 'Objav umenie na nečakaných miestach' sa zo Staničného námestia pohne presne o 14.00 h. Košická kapela Bobova diéta sa žánrovo pohybuje niekde medzi folkom a jazzom. Jej hudba je nápaditá a výrazná melódia evokuje v poslucháčoch pocit farebných festivalov v niektorej z krajín Latinskej Ameriky," povedala Karaffová.Kvarteto v zložení Peter Molitoris, Silvia Sokolová, Tomi Beneš a Vlado Mužak pobavia cestujúcich električke na trase Staničné námestie – Amfiteáter.