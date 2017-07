V rámci obnovy dostal kaštieľ v Budimíre novú strechu a náter

V obci Budimír v okrese Košice okolie sa nachádza jeden z najstarších kaštieľov na Slovensku, kaštieľ Florián, ktorý bol postavený v 15. storočí Foto: FOTO TASR – František Iván Foto: FOTO TASR – František Iván

Budimír 27. júla (TASR) – Kaštieľ Florián v obci Budimír (okr. Košice-okolie) získal novú krajšiu podobu. V rámci tohtoročnej rekonštrukcie na ňom vymenili strechu a pôvodne gotická stavba s fasádou v rokokovo-klasicistickom slohu dostala aj nový biely náter. V týchto dňoch končia sanačné práce, aby sa zabránilo vlhnutiu muriva tejto národnej kultúrnej pamiatky." uviedol dnes pre TASR starosta obce Vojtech Staňo. Dodal, že omietka objektu je vápenno-cementová a podľa pamiatkarov by mala byť vápenná, čiže celá by sa mala osekať a vymeniť, na taký zásah však obec peniaze nemá.Na zakúpenie strešnej krytiny získala samospráva vlani 2500 eur cez ministerstvo kultúry z programu Obnovme si svoj dom, ďalších zhruba 3000 eur pridala obec. Na financovanie prác však peniaze nezostali a projekt sa odložil na ďalší rok.skonštatoval Staňo.V kaštieli so sochou sv. Floriána na priečelí sídli obecné informačné centrum, samospráva by tu chcela mať aj ďalšie kancelárie či knižnicu. Potrebná by však bola ďalšia finančne náročná rekonštrukcia vnútorných priestorov.Kaštieľ tvorí spolu so susednou chátrajúcou kúriou, sýpkou a anglickým parkom areál nazývaný "Paradni dvor". V minulosti to bolo honosné panské sídlo, obývané šľachtickou rodinou Ujházyovcov. V plánoch vedenia obce je prinavrátiť tomuto miestu jeho slávne časy, využiť ho na služby i oddych pre obyvateľov a pritiahnuť turistov.V dezolátnom stave je kúria, ktorej chýba strešná krytina, objekt každoročne provizórne zhora zakrývajú fóliami. Na celkovú obnovu objektu by boli potrebné takmer dva milióny eur.povedal starosta.V obci neďaleko odtiaľ stojí mladší klasicistický kaštieľ, ktorý návštevníkom ponúka múzejnú expozíciu historických hodín.