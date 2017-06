V rámci pátrania po nezvestnom Francúzovi vylovili z Temže telo

Na archívnej snímke pohľad na rieku Temža v Londýne. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn/Paríž 7. júna (TASR) - V rámci pátrania po Francúzovi nezvestnom od sobotňajšieho teroristického útoku v centre Londýna, dnes britská polícia oznámila, že z Temže bolo vylovené telo, ktoré by mohlo byť ôsmou obeťou tohto incidentu.Telo, ktoré sa našlo v utorok nižšie po prúde rieky, nebolo zatiaľ identifikované. O náleze však britská polícia informovala blízkych nezvestného Francúza, Xaviera Thomasa.Ak sa potvrdí, že ide o Thomasovo telo, bude to znamenať, že útok trojice páchateľov na moste London Bridge a v blízkej nákupnej zóne Borough Market si vyžiadal osem obetí na životoch. Ďalších takmer 50 ľudí bolo zranených.Pri sobotňajšom útoku najprv páchatelia zámerne vrazili autom do ľudí na moste a potom v neďalekej nákupnej zóne nožmi bodali a rezali okoloidúcich ľudí.Ako spresnila agentúra AP, 45-ročný Thomas bol v čase útoku so svojou priateľkou na moste London Bridge. Podľa výpovedí očitých svedkov mohol pri náraze auta spadnúť z mosta do Temže. Jeho priateľku dodávka útočníkov zrazila, pričom utrpela vážne zranenia.Ešte pred zverejnením informácie o náleze ďalšieho tela, ktoré by mohlo patriť nezvestnému Francúzovi, dnes ráno francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Yves Le Drian potvrdil, že medzi obeťami londýnskeho útoku bol identifikovaný ďalší, v poradí druhý francúzsky občan.Le Drian následne spresnil, že okrem dvoch už potvrdených francúzskych obetí bolo v Londýne zranených ďalších osem Francúzov. Stav štyroch z nich je vážny. Jeden občan Francúzska je nezvestný, dodal Le Drian.