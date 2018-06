V rámci Popradského kultúrneho leta pripravili 120 predstavení

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Simona Ivančáková Foto: TASR/Simona Ivančáková

Poprad 19. júna (TASR) - Popradské kultúrne leto (PKL) prinesie obyvateľom i návštevníkom mesta spolu 120 predstavení a 1500 účinkujúcich.vymenoval hovorca mesta Poprad Marián Galajda.PKL 2018 spolu s letnou turistickou sezónou otvorili počas uplynulého víkendu (16. a 17.6.) v Spišskej Sobote, kde sa konal trojdňový medzinárodný farmársky festival Farm Fest a Dobový jarmok. V historickej časti Popradu si prišli na svoje nielen milovníci dobrých a férových potravín, ale aj dobových remesiel, jedál či kultúry.uviedol primátor Popradu Jozef Švagerko.Podľa organizátorov úspešnú premiéru má za sebou Farm Fest, ktorý pripravilo združenie Slow Food Tatry v spolupráci s mestom.uviedol Ladislav Raček zo združenia Slow Food Tatry.Po úspešnom otvorení bude popradský kultúrny festival pokračovať ďalšími podujatiami.upozornil Galajda s tým, že PKL vyvrcholí v Matejovciach Matejovskými Scholtzovými dňami v polovici septembra.Okrem série podujatí v rámci PKL sa v Poprade uskutočnia aj ďalšie dva festivaly, a to Viva Italia a Made in Slovakia, ktoré organizuje občianske združenie Pre mesto v spolupráci so samosprávou a Oblastnou organizáciou Región Vysoké Tatry.