V rámci USA cestuje Trump najmä do štátov, ktoré ho volili

Glen Jean 25. júla (TASR) - Za šesť mesiacov pôsobenia vo funkcii amerického prezidenta navštívil Donald Trump v rámci USA najmä tie štáty, v ktorých vo vlaňajších prezidentských voľbách zvíťazil, a zväčša sa vyhýbal tým, v ktorých dominovala jeho demokratická protikandidátka Hillary Clintonová.Vyplýva to zo štatistiky, ktorú dnes zverejnila tlačová agentúra Associated Press.Z 33 troch domácich pracovných návštev, pri ktorých Trump opustil Washington, viedli jeho kroky do štátov, ktoré ho nevolili, len v siedmich prípadoch. Do výpočtu neboli zahrnuté Trumpove pobyty v jeho golfovom klube v meste Bedminster v štáte New Jersey, v ktorom v prezidentských voľbách jednoznačne zvíťazila Clintonová.