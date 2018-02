V rebríčku návštevnosti Prešovského kraji vedie Ľubovnianske múzeum

Na snímke turisti prichádzajú po ceste k Ľubovnianskemu hradu počas otvorenia letnej turistickej sezóny na hrade a skanzene v Starej Ľubovni. Foto: TASR/Oliver Ondráš Foto: TASR/Oliver Ondráš

Prešov 1. februára (TASR) - Múzeá a galérie v pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraj (PSK) majú za sebou úspešný rok. Hrady, skanzeny, expozície a výstavy prilákali vlani vyše 431.000 návštevníkov, čo je o takmer 46.000 viac ako v roku 2016. Informovala o tom hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.V Prešovskom kraji si prvenstvo obľúbenosti vlani udržalo Ľubovnianske múzeum. Hrad a expozíciu ľudovej architektúry si prišlo pozrieť rekordných takmer 195.000 návštevníkov. Je to o vyše 10.000 ľudí viac ako rok predtým. Hrad, ktorý v posledných rokoch prešiel rozsiahlymi rekonštrukciami, ponúka atraktívne prehliadky i podujatia. Verejnosť najviac prilákalo zinscenovanie Mierového stretnutia kráľov na hrade Ľubovňa, ktoré videlo vyše 5800 divákov.Dvojkou v návštevnosti je Šarišské múzeum v Bardejove. Jeho umelecko-historické a prírodné zbierky pritiahli vyše 55.000 návštevníkov, teda o 4000 viac ako predvlani. Jeleňová zdôraznila, že nepochybne sa pod priaznivú bilanciu podpísala aj obnova dvoch objektov, ktoré sú národnými kultúrnymi pamiatkami – Meštianskeho domu na Radničnom námestí so vzácnymi expozíciami ikon a Meštianskeho domu na Rhodyho ulici.Záujem návštevníkov vzrástol aj v Múzeu v Kežmarku. Jediný mestský hrad na Spiši, ktorý sa prezentuje meštianskou bytovou kultúrou, historickými vozidlami a mnohými výstavami zaujal sériou podujatí venovaných rodine Tököly či divadelnými predstaveniami Krvavé dejiny. Jeho bránami prešlo 46.000 návštevníkov.Novú éru začalo vlani písať Krajské múzeum v Prešove so svojimi pobočkami v Hanušovciach nad Topľou a Stropkove. Celková návštevnosť tzv. Tripolitany atakovala hranicu 45.000 hostí, čo je o takmer 16.500 viac ako rok predtým.Polepšilo si aj Vihorlatské múzeum v Humennom, ktoré zaznamenalo takmer 40.000 vstupov. Mierne stúpol záujem o Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach, ktoré predvlani zaznamenalo takmer 15.000 hostí, o rok neskôr o 1000 viac. Najmenší záujem bol o Podtatranské múzeum v Poprade, ktoré je už tretí rok uzatvorené pre rozsiahle rekonštrukčné práce a funguje len expozícia v Spišskej Sobote. Tú si minulý rok pozrelo o polovicu menej ľudí ako rok predtým 1500 návštevníkov.Pod PSK patria aj dve galérie. V počte návštevníkov si polepšila len Tatranská galéria v Poprade. Vďaka výstavným počinom, prednáškam, umelecko-edukatívnym aktivitám si na svoje konto pripísala takmer 21.000 návštevníkov. Pokles milovníkov umenia na 11.000 zaznamenala Šarišská galéria v Prešove, ktorej prevádzka je pre rekonštrukciu obmedzená.