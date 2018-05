V. Rejlek: Práca s užívateľskými dátami musí podliehať pravidlám

Ilustračné foto. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 25. mája (TASR) - Užívatelia internetu budú mať oveľa viac pod kontrolou, komu poskytujú svoje dáta a zároveň sa pri zaobchádzaní s týmito dátami bude oveľa viac dbať na bezpečnosť. Takýto prínos vidí v uplatňovaní novej smernice GDPR marketingový odborník Vladimír Rejlek, Digital Director spoločnosti Wunderman v Prahe. Nové nariadenie Európskej únie upravujúce ochranu osobných údajov vstupuje do platnosti 25. mája. Za zanedbanie povinností alebo stratu dát hrozia veľké pokuty až do výšky 20 miliónov eur.povedal pre TASR marketingový odborník Rejlek.Záujem o to, čo sa deje s dátami užívateľov internetu, vyvolali prípady ich zneužitia, napr. spoločnosť Cambridge Analytica (CA), ktorá sa neoprávnene dostala k osobným údajom 87 miliónov používateľov Facebooku čelí obvineniu, že tieto údaje použila na ovplyvnenie prezidentských volieb v USA. Rejlek však nespája tento prípad so zavedením smernice GDPR.vysvetlil Rejlek.Kauza okolo spoločnosti Cambridge Analytica mohla podľa neho akurát urýchliť debatu o tom, aké dáta o sebe poskytujeme a ako sa s nimi zaobchádza.dodal Rejlek.Dáta o užívateľoch internetu sú aj predmetom komerčného využitia, veď už len na základe bežných diskusií na sociálnych sieťach možno povedzme vyhodnotiť, ako konzumenti hodnotia jednotlivé značky piva alebo ako prijali zmeny v receptúre jeho prípravy. A aj tu existuje možnosť, že sa s takýmito dátami zaobchádza necitlivo. V USA sa odohral prípad, kedy hypermarket poslal kupóny na zľavy zákazníkovi na základe toho, čo zvyčajne nakupoval. A medzi vybratými položkami boli aj tehotenské testy, ktoré si v tajnosti kupovala jeho dcéra. Podľa Rejleka tu však záleží na profesionalite spoločností, ktoré sa digitálnym marketingom zaoberajú.Technológie v tomto odvetví pritom výrazne pokročili. Ak chce napríklad obchodný reťazec alebo cestovná kancelária oslovovať klientov – teraz už pravdaže s ich výslovným súhlasom – a cielene ich informovať o ponukách, musí vyhodnotiť obrovský objem dát a zistiť, ktoré služby alebo aký tovar sú pre koho atraktívne a vyhľadávané. Čo, samozrejme, nerobí človek, ale stroj.Prijatie smernice GDPR by podľa Rejleka malo odbúrať veľké množstvo spamov a práve naopak otvoriť viac priestoru pre korektnú komunikáciu so zákazníkom.povedal marketingový odborník Rejlek.