V. Remišová by raz mohla prevziať OĽaNO, pripúšťa I. Matovič

Na archívnej snímke zľava poslanci Igor Matovič a Veronika Remišová (obaja OĽaNO-NOVA). Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 5. januára (TASR) - Veronika Remišová by raz mohla prevziať OĽaNO, pripúšťa to líder hnutia Igor Matovič.povedal v rozhovore pre TASR.Matovič sa minulý rok na niekoľko mesiacov vytratil z politického priestoru. Podľa jeho slov tento krok umožnil, aby sa ukázalo, že OĽaNO má kvalitných ľudí. Veroniku Remišovú, ktorá sa v čase Matovičovej politickej neprítomnosti dostala do popredia, považuje za zrelú a šikovnú ženu.uviedol Matovič.Hoci Remišovú označil už aj za líderku hnutia, zrejme nebude môcť kandidovať v parlamentných voľbách z prvého miesta kandidačnej listiny. Matovič totiž nemieni meniť spôsob kandidovania, ktorý v hnutí zaviedol.vysvetlil.Nech sa stane čokoľvek, prvá 10 alebo 20 na kandidačnej listine tak podľa Matoviča zostane pre „nových šikovných ľudí, ktorým umožníme vstúpiť do politiky a meniť Slovensko“. Myslí si, že práve tento prístup majú ľudia na OĽaNO radi.doplnil.