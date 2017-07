V. Remišová sa chce P. Plavčana pýtať na rozdelenie dotácií na výbore

Na archívnej snímke Veronika Remišová (OĽaNO-NOVA). Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 12. júla (TASR) - Podpredsedníčka parlamentného výboru pre vzdelávanie a vedu Veronika Remišová (OĽaNO-NOVA) žiada ministra školstva Petra Plavčana (nom. SNS), aby na najbližšej schôdzi výboru vysvetlil prípady dotácií z eurofondov súkromným firmám. Podľa jej slov namiesto serióznych vedeckých inštitúcií a podnikov, sú medzi úspešnými žiadateľmi súkromné firmy, ktoré v podstate nič nerobia a iba čakajú, ako by mohli zarobiť na eurofondoch.Ako uviedla, ministerstvo rozdeľuje obrovské peniaze a nie je možné, aby tak robilo systémom pokus-omyl.tvrdí Remišová.Medzi schválenými projektmi sú podľa jej slov aj seriózne firmy, ktoré sa výskumu a vývoju venujú dlhodobo a ktoré žiadajú dotácie primerané veľkosti podniku. Remišová však poukazuje na to, že podpory často vo výške takmer päť miliónov eur ministerstvo schválilo aj mnohým miniatúrnym firmám bez výskumných kapacít, ktoré nemôžu byť schopné tieto milióny zmysluplne využiť.vyhlásila Remišová.Minister školstva Plavčan sa dnes stretol s rektormi veľkých univerzít, aby hovorili o rozdelení eurofondov. Slovenské univerzity a SAV nedostali žiadne peniaze z takmer 300 miliónov eur, určených na dlhodobý strategický výskum a vývoj. Úspešné boli súkromné firmy. Minister prisľúbil, že preverí hodnotenie projektov. Rovnako tak preverí plnenie kritérií subjektmi, ktoré sa do výzvy prihlásili. Taktiež informoval rektorov o tom, že proces schvaľovania projektov ešte nebol ukončený.