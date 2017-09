V. Remišová: V kauze Čistý deň ide o to najcennejšie, o ľudské životy

Na archívnej snímke opozičná poslankyňa Veronika Remišová. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 7. septembra (TASR) – V kauze resocializačného zariadenia Čistý deň ide podľa poslankyne Veroniky Remišovej (OĽaNO) o to najcennejšie, čo máme. O ľudské životy. Remišová to zdôraznila dnes v parlamente počas mimoriadnej schôdze venovanej návrhu na odvolanie ministra práce Jána Richtera (Smer-SD) práve pre túto kauzu.dodala poslankyňa. Ku kritike sa pridala aj poslankyňa hnutia Sme rodina Petra Krištúfková. Pýtala sa poslancov strany SNS, čo sa zmenilo, že sú dnes takí kritickí voči konaniu ministra Richtera, keď boli v máji proti jeho odvolaniu.O odvolanie ministra Richtera pre kauzu Čistý deň sa totiž opozícia pokúšala už pred štyrmi mesiacmi, ale neuspela.uviedla. Ministerstvo práce podľa jej slov potrebuje ministra,Pretože na Slovensku je podľa nej veľmi veľa ľudí a rodín, ktorých ohrozuje chudoba.dodala Krištúfková a narážala tým na kritické vyjadrenia predstaviteľov strany SNS.Podľa nezaradeného poslanca Zsolta Simona mal pritom minister Richter sám odísť zo svojej funkcie.opísal Simon. Svedčí to podľa neho o morálnych hodnotách predsedu vlády Roberta Fica (Smer-SD) a jeho koaličných partnerov.