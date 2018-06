V. Remišová: Vláda poškodzuje národné záujmy pri správe eurofondov

Na snímke poslankyňa NR SR Veronika Remišová (OĽaNO). Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 7. júna (TASR) - Správa Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF) za rok 2017 poukazuje na neschopnosť slovenských vnútroštátnych orgánov odhaliť, vyšetriť a potrestať podvody spojené s eurofondmi, ako aj na vysokú chybovosť s obrovským finančným dopadom pre Slovensko. Uviedla to predsedníčka poslaneckého klubu OĽaNO Veronika Remišová, podľa ktorej slovenský kabinet poškodzuje národné záujmy pri správe eurofondov a väčšina vyšetrovaní OLAF-u ide na Slovensku do stratena.upozornila Remišová. Opozičná poslankyňa tvrdí, že ide o prípady korupcie, podvodov a iných nezrovnalostí, a v mnohých prípadoch sa pri podozreniach z korupcie obrátila na OLAF aj ona.Za závažné zistenie považuje aj fakt, že vo väčšine prípadov, ktoré vyšetrí OLAF, slovenské vnútroštátne orgány nevyvodia žiadnu zodpovednosť a vinníkov nepotrestajú.hovorí Remišová.Z porovnania OLAF-u podľa nej vidieť, že okolité stredoeurópske krajiny vedia eurofondy využívať lepšie.uzavrela Remišová.OLAF v správe za rok 2017 uviedol, že vlani uzavrel 197 vyšetrovaní a vydal 309 odporúčaní príslušným vnútroštátnym orgánom členských krajín a orgánom EÚ. Na základe svojich zistení odporučil vrátiť do rozpočtu EÚ prostriedky v celkovej výške viac ako tri miliardy eur, čo je takmer päťnásobne viac oproti roku 2016.V tabuľke znázorňujúcej vyšetrovanie využívania finančných prostriedkov EÚ na vnútroštátnej alebo regionálnej úrovni v roku 2017 sa uvádza, že Slovensko bolo vyšetrované v štyroch prípadoch. Dva z nich boli uzavreté s odporúčaniami pre zodpovedné úrady.Podľa štatistík OLAF-u skúmajúcich nezrovnalosti členských štátov pri čerpaní európskych štrukturálnych a investičných fondov a príspevkov na poľnohospodárstvo v rokoch 2013-2017 bolo v prípade Slovenska zistených 1672 podvodných a tiež nezneužiteľných nezrovnalostí. Ich finančný dosah bol vo výške 11,39 percenta z čerpaných platieb. OLAF v tomto období ukončil 16 vyšetrovaní s odporúčaniami pre zodpovedné úrady, čo malo 2,09-percentný dosah na celkové platby.