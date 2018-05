V. Remišová: Vyzývam A. Danka, aby sa pre kauzu kataster vzdal funkcie

Veronika Remišová, archívna snímka. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Bratislava 25. mája (TASR) - Predseda Národnej rady SR Andrej Danko (SNS) by sa mal pre kauzu kataster z roku 2008 ľuďom na Slovensku ospravedlniť, prevziať politickú zodpovednosť a odstúpiť z funkcie. Na tlačovej konferencii ho na to vyzvala predsedníčka poslaneckého klubu OĽaNO Veronika Remišová. Ak to Danko neurobí, opozícia sa nebude snažiť o jeho odvolanie.Opozičná politička pripomenula, že pred týždňom bol prezident SR Andrej Kiska na súdnom pojednávaní pre spor o jeho pozemky pod Tatrami.povedala.V sklade je podľa jej slov obrovské množstvo úradných dokumentov z katastra, ale majiteľ budovy - štátny majetok zadržiava a odmieta úradníkov pustiť dovnútra.pýtala sa.Podľa právnika kartografického ústavu štát na nájomnom už pred piatimi rokmi tejto schránkovej firme zaplatil hodnotu celej budovy, vrátane rekonštrukcií a ak by sa zmluvu nepodarilo zrušiť, firma mohla ďalších 94 rokov inkasovať čistý zisk.informovala Remišová.Pokračovala, že v anglickom obchodnom registri sa pri tejto spoločnosti objavujú dve mladé dámy zo Slovenska.priznala.Predstaviteľom SNS Remišová pripomenula, že sa prirovnávajú k čistému potoku.dodala Remišová.