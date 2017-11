V Rimavskej Sobote budú opäť v uliciach občianske hliadky

Ilustračné foto, Rimavská Sobota. Foto: Facebook Ilustračné foto, Rimavská Sobota. Foto: Facebook

Rimavská Sobota 3. novembra (TASR) – Verejný poriadok a bezpečnosť v uliciach Rimavskej Soboty bude v blízkej budúcnosti zabezpečovať okrem iných zložiek i osem členov miestnej občianskej poriadkovej služby. Ako samospráva informuje na svojej internetovej stránke, na tento účel získala od Ministerstva vnútra SR cez Operačný program Ľudské zdroje nenávratný finančný príspevok vo výške viac ako 191.000 eur, ktorý spolufinancuje približne 10.000 eurami.Osem členov hliadky získa vďaka tomu prácu na 36 mesiacov. Podľa slov vedúcej odboru rozvoja mesta Mestského úradu Rimavská Sobota Evy Murárikovej by to mali byť predovšetkým Rómovia. „Ich pracovná náplň je daná výzvou, v ktorej sú presne určené činnosti, ktoré môžu títo pracovníci vykonávať. Je to hlavne ochrana verejného poriadku a v súčinnosti s Policajným zborom SR i ochrana súkromného a verejného majetku, ochrana životného prostredia a plynulosť i bezpečnosť cestnej premávky,“ konkretizovala s tým, že pôsobiť budú predovšetkým na rómskom sídlisku Dúžavská cesta.Občianske hliadky fungovali v Rimavskej Sobote aj pred dvomi rokmi. Počas 11 mesiacov v nich pracovalo šesť ľudí, ktorí zabezpečovali trojzmennú prevádzku. „Boli určite pomocou, pretože sme nemuseli tak často chodievať na Dúžavskú cestu. Okrem iných povinností zabezpečovali verejný poriadok a svojou činnosťou pomohli nám aj štátnej polícii,“ uviedol na margo ich pôsobenia náčelník Mestskej polície Rimavská Sobota Peter Berecz.