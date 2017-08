V Rimavskej Sobote by mohli opäť pôsobiť rómske občianske hliadky

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Rimavská Sobota 1. augusta (TASR) – Pokračovať v činnosti rómskych občianskych hliadok je cieľom projektu Miestna občianska poriadková služba, ktorým sa Rimavská Sobota zapojila do výzvy operačného programu Ľudské zdroje. Podľa slov vedúcej odboru rozvoja mesta Mestského úradu Rimavská Sobota sú predpokladané náklady na projekt vo výške necelých 202.000 eur a spolufinancovanie mesta predstavuje päť percent.Ak bude samospráva s projektom úspešná, prácu v občianskych hliadkach získa podľa Murárikovej osem ľudí na obdobie troch rokov, pričom by to mali byť predovšetkým Rómovia.konkretizovala.Podľa projektu má byť prioritným pôsobiskom občianskych hliadok rómske sídlisko Dúžavská cesta na okraji Rimavskej Soboty.dodala Muráriková.Podľa slov primátora Jozefa Šimka sa rómske občianske hliadky v minulosti v meste osvedčili.konštatoval.