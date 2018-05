V Ríme sa konalo ďalšie rokovanie prezidenta a dezignovaného premiéra

Na snímke dezignovaný premiér Carlo Cottarelli. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rím 30. mája (TASR) - Zdroje blízke vplyvným politickým stranám v Taliansku pripustili, že prezident Sergio Mattarella by v najbližších dňoch mohol rozpustiť parlament a vypísať predčasné parlamentné voľby. Tie by sa mohli konať už 29. júla, informovala v stredu agentúra Reuters.Po tom, ako dezignovaný premiér Carlo Cottarelli nezískal pre svoju vládu podporu žiadnej z veľkých politických strán, je ďalší vývoj v Taliansku nepredvídateľný, napísala agentúra Reuters.Cottarelli a Mattarella sa po utorkovom bezvýslednom rokovaní stretli opäť v stredu, aby hovorili o zložení novej vlády. Po ich rokovaní však nebolo zverejnené žiadne rozhodnutie.Prieťahy pri zostavovaní nového kabinetu vyvolávajú v Taliansku obavy o perspektívnosť Cottarelliho vlády, keďže väčšina poslancov deklarovala, že ju pri hlasovaní o dôvere v parlamente nepodporia.Niektoré talianske denníky pripúšťajú aj možnosť, že na poslednú chvíľu sa predsa len podarí dospieť k dohode o vláde, čím by sa Taliansko vyhlo predčasným voľbám, ale malo by zrejme vo vláde dve antisystémové strany.