V Ríme sa objavili plagáty kritizujúce pápeža, obviňujú ho z popravy

Na snímke pápež František. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Vatikán 5. februára (TASR) - V uliciach Ríma sa v noci na sobotu objavili plagáty, ktoré obviňujú pápeža Františka z útokov na konzervatívnych katolíkov. Miestne úrady plagáty veľmi rýchlo odstránili alebo prelepili inými.Na plagátoch, ktoré distribuovali neznámi aktivisti, je fotografia zachmúreného pápeža s otázkou:Autori textu ho ďalej obviňujú zRádu maltézskych rytierov, do ktorého čela pápež práve v sobotu vymenoval svojho osobitného delegáta, aby sa podieľal na správe tejto rehole, kým v nej nedôjde k upokojeniu situácie, píše agentúra AP.Doterajší veľmajster Zvrchovaného rádu maltézskych rytierov Matthew Festing odstúpil koncom januára z funkcie po sporoch so Svätou stolicou.Festing sa dostal do sporu s Vatikánom po tom, ako bol jeden z popredných činiteľov rádu, veľkokancelár Albrecht Freiherr von Boeselager, v decembri odvolaný, pretože toleroval rozdávanie kondómov v rámci zdravotníckeho projektu v rozvojových krajinách. Išlo údajne o prípad, keď pracovníci rádu rozdávali kondómy prostitútkam v Mjanmarsku. Vatikán sa pritom oficiálne stavia proti používaniu prezervatívov.Von Boeselager sa odvolal u pápeža, ktorý vymenoval päťčlennú komisiu. Tá mala prešetriť okolnosti tejto neobvyklej situácie. Festing však odmietol s Vatikánom spolupracovať, pričom danú komisiu označil za nelegitímnu. Veľmajster nesúhlasil ani so zásahmi Vatikánu do chodu rádu.Vatikán sa k plagátovacej kampani v uliciach Ríma nevyjadril, jezuita Antonio Spadaro, ktorý má blízko k pápežovi, však vo svojom tweete napísal, žeMaltézsky rád vznikol zo špitálneho bratstva, ktoré bolo založené v roku 1048 v Jeruzaleme a už takmer 1000 rokov pomáha chudobným, chorým a slabým ľuďom. Celosvetovo má dnes maltézsky rád približne 13.500 členov, z ktorých tvoria väčšinu laici, ako aj 25.000 zamestnancov a 80.000 dobrovoľníkov. Rád udržuje diplomatické vzťahy so 105 štátmi.