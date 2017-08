V Rimini došlo k ďalšiemu pokusu o znásilnenie, zatkli Maročana

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rím 31. augusta (TASR) - V talianskom letovisku Rimini došlo v noci nadnes k ďalšiemu pokusu o znásilnenie. Už nahému páchateľovi, 34-ročnému Maročanovi, zabránili v dovŕšení činu policajti, informovala agentúra ANSA.Maročan údajne najprv ukradol žene mobilný telefón a žiadal sex za jeho vrátenie. Partner ženy hneď volal na políciu. Pár štyridsiatnikov pochádza z mesta Parma, dodala ANSA bez ďalších podrobností.Denník Corriere della Sera informoval, že vyšetrovatelia sa zaoberajú aj svedectvom predavača kebabu na pláži v Rimini, podľa ktorého tam došlo k fyzickému útoku na pár z Rakúska. Ženu sa vraj pokúsili znásilniť. Rakúšania mu povedali, že na nich zaútočili traja či štyria muži.Stalo sa tak deň po tom, čo v noci na sobotu 26. augusta štyria muži, pochádzajúci zrejme zo severoafrického Maghrebu, opakovane znásilnili na pláži v Rimini 26-ročnú poľskú turistku. Jej rovnako starého manžela predtým zbili do bezvedomia. Obaja skončili v nemocnici, útočníci ich zároveň okradli. Gang je podozrivý aj z toho, že krátko nato znásilnil v letovisku peruánsku transsexuálnu prostitútku. Tá v stredu identifikovala útočníkov z videozáznamu. Polícia po útočníkoch stále pátra.Podľa polície sa gang ešte 12. augusta pokúsil v Rimini znásilniť ženu z mesta Varese. Žene a jej priateľovi sa však podarilo utiecť. Gang ich predtým ohrozoval rozbitou fľašou a okradol ich.Taliansku verejnosť medzitým pobúrilo vyjadrenie 24-ročného pakistanského "kultúrneho sprostredkovateľa", pracujúceho pre miestnu organizáciu pre prijímanie migrantov, k prípadu znásilnenej Poľky. "Kultúrny sprostredkovateľ" Abid Jee na Facebooku napísal, že znásilnenieSvoj komentár neskôr vymazal. Organizácia, pre ktorú pracoval, ho prepustila zo svojich radov.Prípadom sa začala zaoberať aj poľská prokuratúra. Do Rimini odcestovali experti z poľskej prokuratúry i polície. Majú pomáhať talianskym vyšetrovateľom, ale aj zbierať dôkazy pre vlastné vyšetrovanie. Nariadil to poľský minister spravodlivosti a generálny prokurátor v jednej osobe Zbigniew Ziobro. Útok označil za "odporný zločin". Pár bol podľa neho v manželskom zväzku.Ministrov zástupca Patryk Jaki prišiel s tvrdšími vyjadreniami. Ešte v nedeľu na Facebooku napísal, že títo "bastardi" by si zaslúžili trest smrti a že v tomto konkrétnom prípade by on osobne obnovil mučenie.uviedol Jaki.V pondelok svoje vyjadrenie upravil. Na Twitteri napísal: