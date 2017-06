V rokline Kyseľ v Slovenskom raji pribudol nový ferratový chodník

Ilustračné foto. Foto: TASR/Pavol Ďurčo Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Hrabušice 18. júna (TASR) – Roklina Kyseľ v Slovenskom raji, ktorú vlani v auguste po 40 rokoch otvorili, je po viac ako sedemmesačnej uzávere opäť prístupná pre turistov. Novinkou tohtoročnej sezóny je stometrový ferratový chodník v spodnom úseku pri nástupe.povedal riaditeľ Správy Národného parku Slovenský raj Tomáš Dražil. Vlani turisti museli prejsť cez potok, respektíve keď to bolo možné, skákali po kameňoch. Ako priblížil Dražil, okrem ferraty, teda zabezpečenej cesty vybavenej istiacimi lanami a železnými stúpačkami, správa národného parku nevytvárala na zvyšnom úseku rokliny chodník.vysvetlil.Roklina je otvorená od 15. júna do 31. októbra, od novembra platí v tomto úseku Slovenského raja sezóna uzávera. Na absolvovanie ferraty musia mať turisti ferratový set s tlmičom pádov, prilbou a protišmykovú obuv. Vstup do rokliny je povolený len s platným lístkom, ktorý vydáva Štátna ochrana prírody SR a Správa Národného parku Slovenský raj.apeloval riaditeľ.Časť národného parku bola pre turistov uzatvorená po ničivom požiari v 70. rokoch minulého storočia. Roklina patrí do zóny A, teda je najprísnejšie chráneným územím národného parku.poznamenal Dražil.V Slovenskom raji sa v tomto roku zamerali na prácu s deťmi. V sídle správy národného parku v Spišskej Novej Vsi vybudovali nový ekodvor.priblížil Dražil. Okrem toho správa národného parku pracuje v priebehu celého roka na údržbe zariadení či informačných tabúľ.