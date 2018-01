V roku 2018 chce Lučenec začať s realizáciou novej krytej plavárne

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Dano Veselský Foto: TASR/Dano Veselský

Lučenec 1. januára (TASR) – Výstavba novej krytej plavárne je jedným z hlavných investičných zámerov, ktoré chce v roku 2018 začať realizovať samospráva Lučenca. Ako v tejto súvislosti uviedla primátorka Alexandra Pivková, práve plaváreň je jednou z väčších investícií, ktoré dlhujú občanom. Mesto ju však podľa nej nedokáže zvládnuť z vlastného rozpočtu, vezme si preto na ňu úver, ktorý rozloží aj na nasledujúce obdobie.uviedla primátorka, ktorá by podľa vlastných slov bola rada, keby plaváreň mohli otvoriť v roku 2019 alebo 2020.Mala by stáť v areáli letného kúpaliska. Podľa dôvodovej správy pre mestských poslancov bude jej základom plavecký a malý bazén. Nebude chýbať ani wellness časť s parnou a suchou saunou, ako aj priestor na ochladzovanie.uvádza sa v dôvodovej správe.Pôvodnú krytú plaváreň samospráva Lučenca zatvorila v roku 2015, dôvodom bol jej havarijný stav. Podľa vedenia mesta rekonštrukcia nebola ekonomicky výhodná, rozhodlo sa preto o výstavbe novej, ktorá by mala stáť okolo troch miliónov eur.