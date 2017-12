V roku 2018 oslávia 20. výročia Google, iMac či seriál Sex v meste

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Americká speváčka Britney Spearsová, archívna snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 30. decembra (TASR) - V roku 2018 oslávi okrúhle 20. výročie hneď niekoľko dôležitých súčastí sveta popkultúry a počítačov. Človeku sa ani nechce veriť, že sú tu s nami už dve desiatky rokov, alebo že sa odohrali pred toľkými rokmi, napísal portál Mashable zameraný na digitálnu kultúru.pripomenul Mashable.Rovnako starý ako Google je aj iMac. Tento slávny počítač uzrel svetlo sveta v auguste 1998 a odvtedy prešiel obrovskými zmenami – technologickými, výzorovými aj cenovými.V júli budúceho roka to bude už 20 rokov odvtedy, čo uviedli v kinách preslávený film Zachráňte vojaka Ryana s Tomom Hanksom, Mattom Damonom a Edwardom Burnsom v hlavných úlohách. Bol to posledný film editovaný na nedigitálnych systémoch a získal ocenenie Oscara za strih, kameru a réžiu.Rovnako starý je i ďalší známy film Armageddon s Bruceom Willisom, Benom Afleckom a slávnym soundtrackom "I don't want to miss a thing" od skupiny Aerosmith.Dve desaťročia uplynú aj od momentu, keď rádiá zaplavila pieseň Baby One More Time od Britney Spears, ktorá podľa Mashable zadefinovala celú generáciu ľudí. Pieseň vyšla 23. októbra 1998 a speváčka mala vtedy len 16 rokov. "Pripomína nám to, akí sme starí," napísal Mashable.Televízie zase v roku 1998 zaplavil americký seriál Sex v meste, ktorý sa teší obľube dodnes.Spolupracovníčka TASR Michaela H. Janotová