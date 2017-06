V rómskych osadách pod Tatrami začali dobrovoľníci s kastráciou psov

Rómska osada, ilustračné foto. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Stráne pod Tatrami 1. júna (TASR) – Dobrovoľníci pod Tatrami plánujú až do nedele (4.6.) v rómskych osadách pod Tatrami v okrese Kežmarok odchyt psov s ich následnou kastráciou. Podľa slov predsedníčky Združenia za práva zvierat Diany Truchlíkovej chcú takýmto spôsobom predísť ich nekontrolovateľnému množeniu. Od stredy (31.5.) začali s odchytom v osade Stráne pod Tatrami, do konca týždňa sa presunú aj do osady za obcou Rakúsy.Ide o celoplošný odchyt sučiek i šteniat, ale aj tých psov, ktoré sú v zlom stave.povedala Truchlíková. Psy v rómskej osade vytvárajú svorky a behajú po poli, pričom ohrozujú predovšetkým cudzích ľudí, ktorých nepoznajú. Podľa jej slov sa v tejto lokalite nachádzajú psy, ktoré majú vypadanú srsť či otvorené rany po tele.priblížila.Podľa dobrovoľníkov je kastrácia jediné riešenie nekontrolovateľného množenia zvierat v osadách a slúži aj ako účinná prevencia mnohých chorôb.priblížila. Podľa jej slov sa len výnimočne stáva, že by mal niektorý z nich za sebou očkovanie. Dodala, že po kastrácii psy vrátia do osady po 24 hodinách.Ako zdôraznila Truchlíková, pri kastrácii v osadách je dôležitá najmä spolupráca s obcou. "Tohto roku je skvelá najmä pre to, že sa tu nachádzajú priamo rómski koordinátori. Tí ľuďom vysvetľujú, čo sa deje," uzavrela.