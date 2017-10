V Rotterdame odhalili skupinu priekupníkov drog

Ilustračná snímka. Foto: TASR - KR PZ v Košiciach Foto: TASR - KR PZ v Košiciach

Stuttgart/Rotterdam 26. októbra (TASR) - Holandská polícia odhalila a rozbila v Rotterdame medzinárodnú skupinu priekupníkov s drogami. Zásah sa uskutočnil v spolupráci s nemeckými kolegami.Štyria podozriví sa chystali prepašovať z Holandska do Nemecka viac ako 11 kg kokaínu v hodnote predstavujúcej na čiernom trhu vyše milióna eur. Ako informoval vo štvrtok Krajinský kriminálny úrad Bádenska-Württemberska so sídlom v Stuttgarte, predpokladaných pašerákov prichytili pri čine 18. októbra a zadržali.Policajti pri následných domových prehliadkach bytových a skladových priestorov zaistili tri motorové vozidlá, dve desiatky mobilných telefónov a stroj na počítanie peňazí.Zadržaných mužov vo veku 33-44 rokov, ktorým hrozia v prípade potvrdenia viny súdom dlhoročné tresty väzenia, čaká zrejme vyhostenie do Nemecka.