V Rovinke prišla k doplňovacím voľbám starostu asi desatina voličov

Ilustračný záber. Foto: TASR - Martin Palkovič Foto: TASR - Martin Palkovič

Bratislava/Rovinka 27. januára (TASR) – Právo voliť využilo v sobotňajších doplňujúcich voľbách starostu v Rovinke pri Bratislave 332 voličov. Z celkového počtu 3071 oprávnených voličov je to necelých 11 percent. TASR o tom informovala zapisovateľka volieb Janka Kundláková.dodala k dianiu v dvoch volebných okrskoch v obci, v ktorých boli volebné miestnosti otvorené od 07.00 do 20.00 h.Jediným kandidátom vo voľbách bol doterajší vicestarosta Rovinky Milan Kubeš. Od júla 2017 Kubeš disponoval poverením viesť obec, keďže sa starosta Milan Bombala, zvolený vo voľbách 2014, vzdal v júni 2017 svojho mandátu zo zdravotných dôvodov. Kubeš deklaroval, že chce pokračovať v riešení rozbehnutých projektov v obci. Či bude kandidovať aj v riadnych komunálnych voľbách, je podľa neho ešte predčasné hovoriť. Priznal však, že vo svojom rozhodnutí zohľadní i to, akú podporu mu voliči vyjadria v sobotňajších voľbách.Chýbajúcich starostov si dnes volili i obciach Horné Turovce a Žitavany, poslancov zas v obciach Dobrá Voda, Polianka, Modrovka, Martinová, Zombor, Podzámčok a Červená Voda. Dôvody doplňovacích volieb sú rôzne. V jednom prípade doterajší starosta zomrel, inde sa starostovia a poslanci vzdali funkcií alebo neboli minule zvolení. Pôvodne bolo obcí, v ktorých sa mali konať doplňujúce voľby, viac, no keďže sa na post starostu či poslancov nenašli kandidáti, budú si tam musieť na voľbu nových zástupcov samosprávy počkať až do riadnych komunálnych volieb na jeseň.Ďalšie doplňovacie voľby sa totiž už do tých riadnych vypísať nesmú. Zmenu presadila v parlamente vládna koalícia.