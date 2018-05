V Rožňave sa začal výcvik vojakov v aktívnej zálohe

Ilustračné foto. Foto: FOTO TASR - Branislav Račko Foto: FOTO TASR - Branislav Račko

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rožňava 14. mája (TASR) - Výcvik vojakov zaradených do aktívnych záloh sa začal v pondelok v Prápore radiačnej, chemickej a biologickej ochrany v Rožňave.Ako TASR informovala hovorkyňa rezortu obrany Danka Capáková, na historicky prvý výcvik aktívnych záloh nastúpilo 14 vojakov v zálohe, z toho sedem absolventov dobrovoľnej vojenskej prípravy, štyria bývalí profesionálni vojaci a traja absolventi povinnej vojenskej služby. Výcvik sa uskutoční prevažne v Centre výcviku Lešť, a to do 25. mája.povedal minister obrany SR Peter Gajdoš.V tomto roku je podľa Capákovej naplánovaný aj výcvik vojakov aktívnych záloh zaradených do Ženijného práporu Sereď. Ten sa bude konať od 11. do 22 júna a malo by ho absolvovať 43 vojakov v zálohe.Podľa hovorkyne rezortu, príslušníkovi aktívnych záloh patrí príspevok 600 eur za rok, ak absolvuje aspoň 75 percent doby pravidelného cvičenia a tiež pomerná časť hodnotného platu počas doby cvičenia.dodala Capáková.