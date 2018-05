V RTVS podľa vedenia nedochádza k udalostiam, ktoré majú znepokojiť

Ilustračné foto. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 2. mája (TASR) - V RTVS nedochádza k žiadnym udalostiam, ktoré by mali vyvolávať znepokojenie verejnosti, novinárov ani zástupcov akademickej obce. Tvrdí to vedenie telerozhlasu, ktoré tak reaguje na kritiku po ukončení spolupráce so štyrmi externými pracovníkmi spravodajstva RTVS. Verejnoprávne médium deklaruje, že má legitímne zvoleného generálneho riaditeľa a menovaný manažment, ktorí pracujú v prospech všetkých koncesionárov verejnoprávnej inštitúcie.uviedla hovorkyňa RTVS Erika Rusnáková. RTVS si podľa jej slov naďalej bude udržiavať svoju nezávislosť, verejnoprávnosť, bude zdrojom kvalitných, overených a dôveryhodných informácií.podotkla.Súčasné vedenie RTVS deklaruje, že vždy považovalo slobodu slova a nezávislosť za kľúčové piliere fungovania verejnoprávneho média a že si váži princípy demokracie a pluralitu názorov. Od týchto atribútov sa podľa vedenia telerozhlasu odvíja pracovné nastavenie a diskusia s redaktormi spravodajstva RTVS.povedala Rusnáková.Vedenie spravodajstva RTVS v piatok (27.4.) prepustilo štyroch externých pracovníkov spravodajstva RTVS, keď im nepredĺžilo zmluvy. Rusnáková na margo toho skonštatovala, že viacerým redaktorom skončila dohoda o externej spolupráci a vedenie spravodajstva sa rozhodlo, že niektorým z nich ju k danému dňu nepredĺži.Dianiu v RTVS sa však chce venovať nezaradená poslankyňa Národnej rady (NR) SR Viera Dubačová, ktorá plánuje iniciovať mimoriadne rokovanie parlamentného výboru pre kultúru a médiá. Od generálneho riaditeľa RTVS Jaroslava Rezníka chce na ňom počuť vysvetlenie ukončenia spolupráce s viacerými externými redaktormi verejnoprávneho média.So znepokojením vníma aktuálne dianie v RTVS aj Filozofická fakulta Univerzity Komenského (FiF UK) v Bratislave. Osud verejnoprávnej žurnalistiky jej totiž nie je ľahostajný, keďže fakulta vzdeláva budúcich novinárov vyše 60 rokov.zdôrazňuje FiF UK vo svojom vyjadrení.