V Rumunsku odhalili medzinárodný prevádzačský gang

Bukurešť 25. júla (TASR) - Štyroch rumunských občanov zadržali a ďalších troch vyšetrujú pre podozrenie z členstva v prevádzačskom gangu. Organizovaná zločinecká skupina mala za úplatu pašovať prisťahovalcov arabského pôvodu do západoeurópskych štátov, a to cez obec Cetate neďaleko bulharsko-rumunského hraničného priechodu Vidin-Calafat v spolupráci s komplicmi na južnom brehu Dunaja.Informáciu zverejnila dnes jedna z pobočiek rumunskej prokuratúry pre boj proti organizovanému zločinu a terorizmu DIICOT, podľa ktorej dochádzalo k spomínaným nezákonným aktivitám v období od 15. mája.Úlohou rumunských členov gangu bolo ukryť migrantov prepravených na člnoch z Bulharska, následne ich prepraviť do Temešváru a potom ďalej ilegálne cez rumunsko-maďarskú štátnu hranicu. Jeden z nich udržiaval kontakty s komplicmi z Bulharska, ktorí sa venovali náboru záujemcov a ich pašovaniu do Rumunska.Skupina zrealizovala podľa doterajších poznatkov vyšetrovateľov v priebehu uplynulých dvoch mesiacov štyri cesty s ilegálnymi migrantmi, popri tom sa však neustále pokúšala zhromaždiť aj ďalších prisťahovalcov a prepraviť ich inými cestami do okolia rumunsko-maďarskej štátnej hranice. Tieto snahy však sčasti nevyšli pre absenciu dostatočného počtu migrantov a teda efektívnosť cesty alebo ich prekazila prítomnosť rumunských orgánov.Prevádzačov zadržali v pondelok v skorých ranných hodinách, keď smerovali k maďarskej štátnej hranici s 12 občanmi arabského pôvodu bez dokladov totožnosti. DIICOT už predložila návrh na uvalenie vyšetrovacej väzby na zadržaných.