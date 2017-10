V Rumunsku protestovali proti plánu zvýšiť sociálne odvody

Tisíce rumunských zamestnancov štátneho sektora protestujú proti plánu zvýšiť sociálne odvody v Bukurešti Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bukurešť 4. októbra (TASR) - Tisíce rumunských zamestnancov štátneho sektora sa dnes zhromaždili pred vládnymi úradmi v hlavnom meste Bukurešť a požadovali, aby vláda zrušila svoj plán, podľa ktorého majú zamestnanci platiť vyššie odvody na sociálne zabezpečenie.Protestujúci pískali, skandovalia vyzývali premiéra Mihaia Tudoseho aj ďalších kľúčových ministrov, aby odstúpili. Na demonštrácii organizovanej odborovým zväzom Alfa-Cartel sa zúčastnili zamestnanci zo sféry zdravotnej starostlivosti, štátnych železníc a ďalších odvetví. Lídri odborov neskôr viedli s Tudosem rozhovory o svojich obavách.Na základe nového plánu by sa sociálne odvody, v súčasnosti platené zamestnávateľom, presunuli na zamestnanca. Odbory tvrdia, že toto opatrenie zníži čistý príjem zamestnancov najmenej o osem percent.Podľa slov Ecateriny Constantinescuovej, 47-ročnej zdravotnej sestry z juhorumunského mesta Craiova, ľavicová vláda, ktorá začala úradovať v januári, nerešpektuje predvolebné sľuby, že zvýši životnú úroveň.povedala. Dodala, že musí robiť zmeny navyše a nadčasy, aby vyžila.Zamestnanec továrne Gheorghe Constantin z východného Rumunska povedal, že vládne návrhy mu znížia plat, pričom ceny benzínu, verejných služieb a potravín v posledných týždňoch stúpli.Premiér neskôr oznámil, že vláda naďalej plánuje zaviesť svoje návrhy do praxe, ale sľúbil, že nájde pre zamestnancov nekonkretizovanú finančnú náhradu.Polícia uzavrela pre účastníkov demonštrácie bukureštské Námestie slobody, kde má vláda hlavné kancelárie, a to spomalilo premávku v rumunskej metropole.