V Rumunsku rastie napätie medzi premiérom a jeho straníckym šéfom

Bukurešť 10. októbra (TASR) - Rastúce napätie medzi rumunským sociálnodemokratickým premiérom Mihaiom Tudosem a jeho straníckym šéfom Liviom Dragneom môže byť predzvesťou novej vládnej krízy v tejto balkánskej krajine, upozorňujú pozorovatelia.Tudose, ktorý je v úrade sotva 100 dní, v pondelok večer v televíznom interview priznal nedobré vzťahy s Dragneom.Podľa vlastných slov sa niekedy cíti ako jeho predchodca na čele rumunskej vlády, čím Tudose mienil Sorina Grindeanua, ktorého napokon stranícki kolegovia zosadili z postu premiéra. Tudose avizoval, že by sa rád porozprával s Dragneom medzi štyrmi očami, navyše by chcel zrealizovať aj rekonštrukciu vládneho kabinetu.Ako zdôraznil, z vlády by mali odísť ministri, ktorí čelia medzičasom vyšetrovaniu protikorupčných orgánov, ako aj tí, ktorých výkony nesplnili očakávanie. Ak by sa koalícia vyslovila proti ním navrhovanej rekonštrukcii, neodkladne odstúpi on sám.Práve Tudoseho plánovaná rekonštrukcia by však znamenala odchod Dragneových dvoch spojenkýň z vlády, čo môže byť zdrojom napätia.Predsedovi rumunskej vlády to však nezabránilo, aby pokračoval v realizácii avizovaných krokov, keď dnes informoval prezidenta Klausa Iohannisa o pripravovanom uvoľnení piatich členov vlády.