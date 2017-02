V Rumunsku schválili nariadenie, ktoré dekriminalizuje určitú korupciu

Mimoriadnu smernicu, schválenú kabinetom, potvrdil rumunský minister spravodlivosti Florin Iordache v utorok večer. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bukurešť 1. februára (TASR) - Nová rumunská vláda schválila v utorok nariadenie, ktoré dekriminalizuje určité zneužívanie právomocí, čo vyvolalo rozsiahle pouličné demonštrácie po celej krajine.Mimoriadnu smernicu, schválenú kabinetom, potvrdil rumunský minister spravodlivosti Florin Iordache v utorok večer.Podľa nového nariadenia pôjde teraz predstaviteľ do väzenia iba v prípade, že spôsobil škodu nad 200.000 lei (44.440 eur). Nariadenie schválené vládou vedenou socialistami, ktorá sa ujala moci len pred 27 dňami, vstúpilo okamžite do platnosti.Smernica takisto umožňuje skorumpovaným predstaviteľom v určitých prípadoch úplne uniknúť trestu - ak k zločinu došlo medzi členmi tej istej rodiny.Ministrovo oznámenie vyvolalo takmer okamžite protesty. Pred parlamentný palác v hlavnom meste Bukurešť, ako aj do miest po celom Rumunsku prišli tisíce demonštrantov.Demonštrácie proti plánom vlády zmierniť pravidlá proti korupcii prebiehali už niekoľko týždňov.Rumunský prezident Klaus Iohannis, ktorý patrí do Národnej liberálnej strany (PNL), napísal na svojej stránke na Facebooku: "Právny poriadok dostal tvrdú ranu od odporcov zákonnosti, spravodlivosti a boja proti korupcii."Šéf socialistickej strany Liviu Dragnea môže byť jedným z tých prípadných predstaviteľov, ktorí budú mať z nového nariadenia úžitok.Dragnea (54) sa nemohol stať premiérom, hoci jeho strana zvíťazila v decembrových voľbách, keďže bol usvedčený z volebného podvodu. Takisto bol obvinený zo zneužívania právomocí, čím spôsobil škodu vo výške 100.000 lei (22.200 eur), a je aj v centre súčasného súdneho procesu týkajúceho sa korupcie.Do úradu premiéra nastúpil Sorin Grindeanu, ale Dragnea vyhlásil, že stále má "politickú zodpovednosť".Rumunsko, člen Európskej únie od roku 2007, dosiahlo za posledné tri roky určitý pokrok v boji proti korupcii. Na starosti ho má osobitný orgán, poverený stíhať úplatných politikov a štátnych úradníkov.