V Rumunsku silnie napätie kvôli trestným činom korupcie

Na snímke prezident Rumunska Klaus Werner Iohannis. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bukurešť 3. februára (TASR) - Kontroverzne prijatým vládnym nariadením, ktoré v Rumunsku umožní dekriminalizáciu niektorých korupčných trestných činov verejných činiteľov, sa po masových protestoch verejnosti a viacerých podnetoch zaoberá aj tamojší ústavný súd.Ústavní sudcovia majú medzičasom na stole tri žaloby týkajúce sa nariadenia, ktoré napadol ako protiústavné aj prezident krajiny Klaus Iohannis.Ten dnes na Malte, kde sa zúčastňuje na neformálnom summite Európskej únie, zdôraznil, že napriek vnútropolitickej kríze v krajine sa zahraniční investori nemusia obávať o svoj kapitál.Jednu zo žalôb podal dnes na ústavný súd ombudsman Victor Ciorbea, u ktorého to signalizuje zmenu postoja, keďže pôvodne podporoval vládnuce strany a vyslovil sa proti ústavnej žalobe. Vôbec prvú žalobu podal na ústavný súd úrad pre dohľad nad justíciou CSM.Protikorupčná prokuratúra už vo štvrtok potvrdila, že registruje viacero trestných oznámení od fyzických osôb v súvislosti so schválením vládneho nariadenia a začala skúmať ich opodstatnenosť.Rumunská vláda premiéra Sorina Grindeana však nemieni stiahnuť sporné nariadenie o úprave trestného zákonníka, ktoré viedlo v uplynulých dňoch k najväčším protivládnym pouličným protestom v Bukurešti. Prezident Klaus Iohannis vo štvrtok oznámil, že požiada ústavný súd o vyhlásenie nariadenia za protiústavné.Sorin Grindeanu a líder vládnucej Sociálnodemokratickej strany (PSD) Liviu Dragnea, ktorého by sa nariadenie priamo týkalo vzhľadom na jeho trestné stíhanie, na štvrtkovej spoločnej tlačovej konferencii informovali, že výkonný výbor PSD jednohlasne vyjadril dôveru premiérovi. Ten napriek požiadavkám desaťtisícov demonštrantov nemieni odstúpiť.PSD nepripravuje protidemonštrácie, pretože nechce štvať občanov Rumunska proti sebe, zdôraznil pri tejto príležitosti Dragnea. Súčasne však avizoval, že všetci voliči PSD budú mať možnosť vyjadriť podporu kurzu strany v podpisovej akcii.Súčasne ubezpečil, že rešpektuje názor občanov, ktorí vyšli v dobrej vôli do ulíc, avšak odsúdil podľa vlastných slov zaplatených výtržníkov, ktorí vyprovokovali zrážky s poriadkovými silami. Morálnu zodpovednosť za ne podľa Dragneu nesie prezident Iohannis.Predseda PSD ubezpečil, že zahraničných partnerov informoval, že boj proti korupcii zostáva jednou z dôležitých priorít vládneho kabinetu.Protesty proti postupu vlády pokračovali v Bukurešti aj dnes.