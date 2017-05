V Rumunsku štrajkovali zamestnanci ministerstva, chcú im znížiť mzdy

Ilustračná snímka Foto: Teraz.sk Foto: Teraz.sk

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bukurešť 15. mája (TASR) - Približne 20.000 zamestnancov rezortu financií v Rumunsku vstúpilo dnes do štrajku na protest proti plánovanému zníženiu ich miezd.Zamestnanci ministerstva financií, ktorí opustili svoje pracoviská, uviedli, že podľa ich odborového zväzu povedie spomínaný návrh zákona k zníženiu ich miezd o 10 až 35 percent.Vasile Marica, ktorý stojí na čele odborového zväz Sed Lex, povedal pre tlačovú agentúru AP, že štrajk môže pokračovať aj v utorok. Odboroví predáci sa neúspešne pokúšali problém vyriešiť počas dvoch týždňov rokovaní s vládnymi predstaviteľmi.Národná federácia odborových zväzov rezortu financií chce, aby vláda zachovala súčasné bonusy, ktoré odrážajú "komplexnosť a význam" práce vykonávanej zamestnancami ministerstva financií a jemu podliehajúcich agentúr.Riaditeľ národného daňového úradu Bogdan Stan naliehal dnes na zamestnancov, aby prestali štrajkovať a vrátili sa do práce. Povedal, že predložil návrh, na základe ktorého by zamestnancom zostal 15-percentný bonus, ktorý v súčasnosti dostávajú.Podľa Maricu sa odboroví predáci v stredu stretnú s ministrom financií Viorelom Štefanom.