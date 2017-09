V Rumunsku uväznili 3 cudzincov podozrivých z pašovania 150 migrantov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Konstanca 19. septembra (TASR) - Na troch cudzincov, občanov Iránu, Iraku a Turecka, uvalili v Rumunsku 30-dňovú vyšetrovaciu väzbu pre dôvodné podozrenie z pašovania migrantov.O nedeľňajšom verdikte súdu v Konstanci informovali dnes zdroje z tamojšej pohraničnej stráže.Podľa týchto zdrojov plavidlo, ktorým smerovalo do krajiny cez Čierne more viac ako 150 migrantov z Iránu a Iraku, riadil občan Iránu, dvaja ďalší uväznení mu pomáhali.Plavidlo a ľudí, ktorí sa na ňom ocitli v núdzi, zachránila minulý týždeň rumunská pobrežná stráž.Úrady zaregistrovali loď mimo rumunských výsostných vôd už v utorok ráno 12. septembra. Plavidlo vyslalo núdzové signály, následne sa k nemu vydali dva člny rumunskej pobrežnej hliadky. Záchrannú operáciu najskôr znemožnilo nepriaznivé počasie, úspešne ju zrealizovali až v noci na 13. septembra.Ako vyplýva z dnešnej informácie rumunského úradu pre prisťahovalectvo IGI, 49 pasažierov lode požiadalo rumunské úrady o medzinárodnú ochranu, ďalších 102 osôb zadržali a začali procedúru ich vyhostenia. Úrady pre ochranu mladistvých si prevzali trojicu maloletých bez sprievodu, ktorí sa nachádzali v skupine. Ich úlohou bude objasniť vek a právne postavenie týchto migrantov.Čiernomorská trasa je čoraz viac využívaná migrantmi snažiacimi sa dostať z Turecka do západnej Európy.Rumunská pobrežná stráž zastavila v Čiernom mori už 3. septembra rybárske plavidlo s 87 migrantmi, ktoré smerovalo k rumunskému pobrežiu. V auguste hliadka zastavila loď zo 70 migrantmi, ktorí sa chceli ilegálne dostať do Rumunska.