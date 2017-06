V Rumunsku vyberajú nového premiéra, medzi favoritmi sú i dve ženy

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bukurešť 22. júna (TASR) - Rumunská Sociálnodemokratická strana (PSD), ale aj jej koaliční partneri z Aliancie liberálov a demokratov (ALDE) vyberú spoločného kandidáta na funkciu premiéra novej vlády krajiny najmenej zo štvorice kandidátov, medzi ktorými sú aj dve ženy. V Bukurešti o tom dnes hovoril predseda PSD Liviu Dragnea.Podľa jeho slov by stranícke grémia oboch koaličných partnerov mali o otázke rozhodovať počas víkendu tak, aby koaličné strany v pondelok predložili spoločného kandidáta na nového premiéra prezidentovi Klausovi Iohannisovi.Podľa médií sú horúcimi favoritmi na kreslo rumunského premiéra dvaja blízki spolupracovníci Livia Dragneu, ktorý sa sám nemôže stať predsedom vlády kvôli trestnému stíhaniu. Ide o doterajšiu ministerku vnútra Carmen Danovú a europoslankyňu Vasilicu Vioricu Dancilovú.Isté šance sa však dávajú aj šéfovi frakcie PSD v Senáte Mihaiovi Fiforovi a viceguvernérovi tamojšej centrálnej banky Florinovi Georgescovi.Iba v stredu došlo v Rumunsku k bezprecedentnému zosadeniu vlády stranami samotnej koalície po tom, čo premiér Sorin Grindeanu odmietal odstúpiť po kritike z údajného neplnenia vládneho programu.Návrh na vyslovenie nedôvery jeho vláde podporilo 241 zákonodarcov, pričom by na jeho prijatie bola postačovala aj podpora 233 poslancov.Opozícia sa na hlasovaní nezúčastnila, pretože celý proces zosadenia predsedu vlády vnímala ako "mafii podobné zúčtovanie dvoch klanov v rámci PSD".Aj rumunský prezident avizoval na pondelok otvorenie konzultácií s predstaviteľmi parlamentných strán, po ktorých by mal niekoho poveriť zostavením budúcej vlády.Až do vymenovania budúceho kabinetu zostáva pri moci doterajšia rumunská vláda, avšak s obmedzenými právomocami.