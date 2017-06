V Rumunsku vyšetrujú zločincov, ktorí posielali deti kradnúť do Paríža

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Bukurešť 19. júna (TASR) - Rumunská prokuratúra vyšetruje prípad organizovanej zločineckej skupiny, ktorá je podozrivá, že vysielala približne 70 detí do Paríža s cieľom vykonávania vreckových krádeží. Uviedla to dnes agentúra AP.Prokuratúra dnes vyhlásila, že v súvislosti s týmto prípadom identifikovala 120 ľudí, vrátane detí vo veku desať až 13 rokov.Členovia organizovanej zločineckej skupiny sú podozriví, že využívali vlastné deti na to, aby sa dopúšťali krádeží. V severovýchodnom rumunskom meste Jasy ich zaúčali, ako majú kradnúť a kam majú schovávať ukradnutý tovar. Následne ich vysielali do Paríža.Rumunské úrady vyšetrujú tento prípad od minulého roka v spolupráci s francúzskou políciou.