V Rumunsku zadržali na mori i súši celkovo viac než 130 utečencov

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bukurešť 21. augusta (TASR) - Sedem desiatok utečencov, ktorí sa na palube plavidla pokúsili dostať cez Čierne more do Rumunska, zadržala tamojšia pobrežná stráž.Ako vyplýva z jej dnešných informácií zverejnených v Bukurešti, zadržaní pochádzajú podľa vlastných slov z Iraku a Sýrie. Na palube rybárskej lode sa plavilo celkovo 35 mužov, 12 žien a 23 detí.Rumunské úrady zatiaľ neuviedli žiadne podrobnosti o štátnej príslušnosti mužov, ktorí plavidlo kormidlovali.Už pred týždňom zadržali na Čiernom mori loď so 69 utečencami, za ktorej kormidlom stáli Bulhar a Cyperčan.Navyše sa dnes rumunským pohraničníkom podarilo na západných hraniciach krajiny objaviť v nákladných priestoroch dvoch kamiónov celkove 66 utečencov smerujúcich do Maďarska, medzi ktorými bolo 19 detí. Väčšina z nich uviedla ako krajiny pôvodu takisto Irak a Sýriu. Vodičmi kamiónov boli v jednom prípade Rumun a v druhom Turek.