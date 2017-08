V Rusku odhalili teroristickú bunku. Chystala útoky v Moskve

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 14. augusta (TASR) - Ruská Federálna bezpečnostná služba (FSB) zadržala štyroch členov skupiny, ktorá pripravovala útoky v prostriedkoch hromadnej dopravy, na veľkých trhoviskách a v nákupných centrách na území Moskvy a priľahlej oblasti.Podľa dnes vydaného vyhlásenia FSB je medzi zadržanými aj emisár džihádistickej organizácie Islamský štát (IS), ktorý koordinoval prípravu plánovaných činov. Zadržali aj špecialistu na výrobu výbušných zariadení a dvoch potenciálnych samovražedných atentátnikov.Príslušníci FSB okrem toho v Moskovskej oblasti našli a zneškodnili laboratórium na výrobu výbušnín a výbušných zariadení.Ako uviedla agentúra TASS, členom skupiny bol jeden Rus a traja občania krajín Strednej Ázie.Do prípravy výbuchov boli podľa FSB zapletení aj dvaja z veliteľov IS v Sýrii, medzi nimi je údajne aj vodca zariadenia IS, kde sa školia budúci atentátnici,, uviedla TASS.Agentúra RIA Novosti pripomenula, že FSB koncom júla zabránila veľkým teroristickým útokom, ktoré sa mali odohrať v Petrohrade, pričom v súvislosti s tým zadržala siedmich občanov krajín Strednej Ázie.Námestník generálneho prokurátora Alexandr Buksman vtedy informoval, že za prvý polrok tohto roku sa v Rusku podarilo odhaliť viac ako desať pripravovaných teroristických útokov. Jediný atentát, ktorému sa nepodarilo včas zabrániť, sa odohral 3. apríla v Petrohrade, keď samovražedný útočník aktivoval výbušninu vo vagóne metra. Zahynulo pritom 16 ľudí.