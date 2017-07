V Rusku odsúdili hackera za prienik do e-schránok verejných činiteľov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 7. júla (TASR) - V Rusku odsúdili na dva roky väzenia hackera Vladimira Anikejeva, ktorý bol obvinený, že prenikol do e-mailových schránok vysokopostavených vládnych činiteľov a niektoré osobné údaje z nich zverejnil. Informovali o tom vo štvrtok ruské médiá.Podľa tlačovej agentúry TASS bol Anikejev obvinený z neoprávneného prieniku do e-mailovej schránky hovorkyne ruského premiéra Dmitrija Medvedeva, pracovníka kancelárie ruského prezidenta Vladimira Putina a mnohých ďalších.Anikejeva zadržali v novembri minulého roka, avšak vzhľadom na skutočnosť, že s prokurátorom uzavrel dohodu o vine a treste, súd mu vymeral relatívne mierny trest. S prihliadnutím na povahu prerokúvanej veci sa proces konal s vylúčením verejnosti, teda bez prítomnosti médií.Ruské média uviedli, že Anikejev a jeho skupina kradli osobné údaje z počítačov a iných elektronických zariadení patriacich verejne známym osobám a v niektorých prípadoch s nimi prostredníctvom internetu obchodovali.Skupina Šaltaj Boltaj (názov je obdobou mena postavičky Humpty Dumpty z anglickej detskej riekanky) má údajne na svedomí prieniky do počítačov vysokopostavených ruských predstaviteľov a známych podnikateľov a pravdepodobne tiež bola súčasťou medzinárodného hackerského hnutia Anonymous.