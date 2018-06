V Rusku sa chystajú protesty proti navrhovanej dôchodkovej reforme

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 19. júna (TASR) - Ruská opozícia pripravuje protesty proti vládou avizovanej dôchodkovej reforme v Rusku.Ako v utorok informovala rozhlasová stanica Echo Moskvy, opozičný politik Alexej Navaľnyj chystá na 1. júla protesty proti zámeru ruskej vlády zvýšiť v krajine vek pre odchod do dôchodku. Rozhlasová stanica Echo Moskvy dodala, že zámer konať mítingy Navaľného tím medzičasom oznámil úradom v 20 mestách. Ide o mestá, kde sa nehrajú zápasy prebiehajúcich majstrovstiev sveta vo futbale.Navaľnyj na margo plánov vlády uviedol, že zvýšenie dôchodkového veku jev Rusku.Protesty proti dôchodkovej reforme chce zvolať aj ľavica. Koordinátor Ľavicového frontu Sergej Udaľcov tak Echu Moskvy oznámil, že moskovskú radnicu už požiadali o povolenie svojho zhromaždenia, ktoré plánujú na 4. júla. Dodal, že tento míting bude začiatkom kampane občanov proti zvýšeniu dôchodkového veku.Okrem Moskvy sa zhromaždenia zvolané Ľavicovým frontom majú konať aj v Petrohrade, Novosibirsku, vo Vladivostoku a v ďalších mestách.Akcie proti zmene dôchodkovej politiky v Rusku pripravuje aj liberálna strana Jabloko.Šéfa moskovskej organizácie tejto strany, Sergeja Mitrochina, zadržala v utorok v Moskve polícia, keď protestoval ako jednotlivec pred budovou Štátnej dumy, dolnej komory ruského parlamentu.Polícia Mitrochina zadržala, aj keď protesty jednotlivcov si nevyžadujú povolenie od úradov alebo polície.Polícia sa však odvoláva na prezidentský výnos, ktorý zakazuje všetky protesty v blízkosti Kremľa a počas prebiehajúcich majstrovstiev sveta vo futbale v Rusku. Mitrochin oponuje, že tento výnos je v rozpore s ústavou Ruskej federácie.Ruská vláda koncom minulého týždňa predložila do Štátnej dumy návrh zákona o zvýšení veku pre odchod do dôchodku - v prípade žien by malo ísť o zvýšenie zo súčasných 55 na 63 rokov a u mužov zo 60 na 65 rokov.K týmto zmenám by malo dôjsť postupne počas prechodného obdobia, ktoré by sa malo začať už na budúci rok.Ako spresnila ruská vicepremiérka Taťjana Golikovová, v prípade odchodu do dôchodku vo vyššom veku ako teraz by sa starobný dôchodok v Rusku zvýšil v priemere o 12.000 rubľov (165 eur).