V Rusku sa začal proces so SÉRIOVÝM VRAHOM

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 11. januára (TASR) - Na Sibíri sa začal proces s bývalým príslušníkom ruskej polície Michailom Popkovom obvineným zo spáchania dovedna 60 vrážd. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AP.Popkova, pochádzajúceho zo sibírskeho mesta Angarsk, zadržali v roku 2012 vo Vladivostoku. Bývalého policajta prezývaného Angarský maniak následne odsúdili na doživotný trest za zavraždenie 22 žien a ďalšie dva pokusy o vraždu. Tento trest si momentálne odpykáva vo väzení.K ďalším spáchaným zločinom sa Popkov začal priznávať vo väzení. Vyhlasoval vtedy, že má na konte toľko obetí ako sovietsky sériový vrah Andrej Čikatilo, ktorý v rokoch 1978–90 prevažne v oblasti Rostova zavraždil najmenej 53 žien a detí.Najnovšie je Popkov obvinený zo spáchania 60 vrážd. V prípade usvedčenia by sa tak stal najhorším ruským sériovým vrahom za posledných prinajmenšom 100 rokov. Proces s ním sa začal v stredu v sibírskom meste Irkutsk. Na prvom pojednávaní zazneli body obžaloby; termín ďalšieho bol stanovený na nadchádzajúci pondelok.Ruská polícia dlhé roky vyšetrovala vraždy, ktoré sa v rokoch 1992-2010 odohrali v sibírskom meste Angarsk a jeho okolí. Ich obeťami boli ženy vo veku 17-38 rokov, ktorých znetvorené telá so stopami po sexuálnom násilí sa našli na území troch okresov Irkutskej oblasti, zväčša v lesoch, na cintorínoch alebo okrajoch ciest.Políciu k Popkovovi napokon doviedli analýzy odtlačkov kolies auta na miestach činu, ktoré zodpovedali policajtovmu vozidlu. U Popkova potom našli aj vražedné nástroje i osobné veci obetí. Počas vyšetrovania polícia vypočula stovky svedkov a uskutočnila viac než 200 expertíz.Vyšetrovatelia označili Popkova za veľmi introvertného človeka s psychikou lovca. Samotný Popkov o sebe hovoril ako o. Vysvetlil, že zabíjal len ženy, ktoré. Podľa vyšetrovateľov však do svojho auta nalákal aj dievčatá, ktoré sa neskoro večer vracali domov. Minimálne tri vraždy spáchal v službe a v služobnom - policajnom - aute.Psychiatrickou expertízou sa zistilo, že Popkov si bol v čase, keď páchal trestnú činnosť, plne vedomý svojich činov i ich dôsledkov.