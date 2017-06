V Rusku štartuje Pohár konfederácií FIFA, favoritmi Čile a Portugalsko

Ilustračná fotografia Foto: TASR Foto: TASR

Zloženie skupín Pohára konfederácií FIFA 2017:



Program zápasov 10. ročníka Pohára konfederácií FIFA v Rusku







Zoznam doterajších víťazov Pohára konfederácií FIFA



1992 v Saudskej Arábii: Argentína (2. Saudská Arábia, 3. USA)



1995 v Saudskej Arábii: Dánsko (Argentína, Mexiko)



1997 v Saudskej Arábii: Brazília (Austrália, ČR)



1999 v Mexiku: Mexiko (Brazília, USA)



2001 v Japonsku a Kór.rep.: Francúzsko (Japonsko, Austrália)



2003 vo Francúzsku: Francúzsko (Kamerun, Turecko)



2005 v Nemecku: Brazília (Argentína, Nemecko)



2009 v JAR: Brazília (USA, Španielsko)



2013 v Brazílii: Brazília (Španielsko, Taliansko)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 16. júna (TASR) - Duelom A-skupiny medzi futbalistami Ruska a Nového Zélandu odštartuje v sobotu o 17.00 h v Petrohrade jubilejný 10. ročník Pohára konfederácií FIFA. Na generálke pred MS 2018 bude okrem domáceho tímu a úradujúcich majstrov sveta Nemcov štartovať šesť kontinentálnych šampiónov. V nedeľu vstúpia do bojov v áčku Portugalsko a Mexiko, B-skupinu tvoria Nemecko, Čile, Kamerun a Austrália.Na Pohári konfederácií sa nepredstavia obhajcovia prvenstva z roku 2013 Brazílčania - štvornásobní víťazi podujatia. K najväčším favoritom budú patriť Čiľania - šampióni Južnej Ameriky z rokov 2016 a 2015. Tréner Juan Antonio Pizzi má k dispozícii aj najväčšie hviezdy Alexisa Sancheza a Artura Vidala.zdôraznil argentínsky kormidelník.Na titul si brúsia zuby aj Portugalci v kádri s Cristianom Ronaldom.uviedol v rozhovore pre oficiálnu stránku turnaja skúsený obranca Ricardo Carvalho.Nemci odcestovali do Ruska bez viacerých zvučných mien. V kádri trénera Joachima Löwa absentujú obrancovia Mats Hummels a Jerome Boateng, stredopoliari Toni Kroos, Sami Khedira a Mesut Özil i útočník Thomas Müller. Zranenia vyradili brankára a kapitána Manuela Neuera aj zadáka Benedikta Höwedesa.prízvukoval Löw.V ruskom tíme prišlo po neúspešnom vystúpení na EURO 2016 vo Francúzsku ku generačnej výmene. Sergej Ignaševič a Valerij Berezuckij ukončili reprezentačnú kariéru, Roman Širokov zavesil kopačky na klinec. Pred začiatkom Pohára konfederácií pre zranenia vypadli z nominácie Alan Dzagojev, Roman Zobnin, Arťom Dzjuba, Mario Fernandes a Andrej Luňov. Šancu dostanú mladíci Aleksandr Golovin, Alexej Mirančuk či Georgij Džikija. "Sú to veľmi talentovaní hráči, ktorí majú všetky predpoklady na to, aby boli v budúcnosti piliermi reprezentácie. Turnaj bude pre nich výbornou školou," nechal sa počuť tréner Rusov Stanislav Čerčesov.Pohár konfederácií, ktorý odštartoval v roku 1992 v Saudskej Arábii ako Pohár kráľa Fahda (King Fahd Cup), sa uskutoční v štyroch ruských mestách (Petrohrad, Moskva, Kazaň, Soči). Najlepšie dva tímy z oboch skupín postúpia do semifinále. Finále je na programe 2. júla o 20.00 h v Petrohrade.A-skupina: Rusko, Nový Zéland, Portugalsko, MexikoB-skupina: Kamerun, Čile, Austrália, Nemeckosobota 17. júnaPetrohrad: Rusko - Nový Zéland (17.00 SELČ)nedeľa 18. júnaKazaň: Portugalsko - Mexiko (17.00)streda 21. júnaMoskva: Rusko - Portugalsko (17.00)Soči: Mexiko - Nový Zéland (20.00)sobota 24. júnaKazaň: Mexiko - Rusko (17.00)Petrohrad: Nový Zéland - Portugalsko (17.00)nedeľa 18. júnaMoskva: Kamerun - Čile !20.00)pondelok 19. júnaSoči: Austrália - Nemecko (17.00)štvrtok 22. júnaPetrohrad: Kamerun - Austrália (17.00)Kazaň: Nemecko - Cile (20.00)nedeľa 25. júnaSoči: Nemecko - Kamerun (17.00)Moskva: Čile - Austrália (17.00)streda 28.júnaKazaň: A1-B2 (20.00)štvtok 29 júnaSoči: B1-A2 (20.00)nedeľa 2. júlaMoskva: o 3. miesto (14.00)Petrohrad: finále (21.00)