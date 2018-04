V Rusku za štyri dni zadržali viac ako dva tucty teroristov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 26. apríla (TASR) - Ruská Federálna bezpečnostná služba (FSB) zneškodnila v uplynulých štyroch dňoch 12 sympatizantov džihádistov z Islamského štátu a 14 ďalších teroristov, a to v Dagestane, Tatársku, v okolí Stavropoľu, ako aj v Omskej a Ulianovskej oblasti. Informovali o tom vo štvrtok tlačové agentúry Interfax a MTI s odvolaním sa na tlačovú službu FSB.Podľa rovnakého zdroja došlo v dagestanskom Derbene k zadržaniu 11 stúpencov Islamského štátu (IS), ktorí prisahali vernosť jeho lídrovi a ktorí pripravovali útoky na mocenské orgány.Iného stúpenca IS, ktorý chcel spáchať teroristický útok strelnou zbraňou a po domácky vyrobenou náložou, zadržali v okolí Stavropoľu.V Tatársku, ako aj v Omskej a Ulianovskej oblasti sa pred dvoma dňami podarilo narušiť činnosť medziregionálnej štruktúry medzinárodnej teroristickej organizácie Hizb at-Tahrír al-Islámí (Islamská strana oslobodenia) vrátane zadržania 14 ich lídrov a členov.