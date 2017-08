V Rusku zablokovali prístup na nacionalistický web dailystormer.ru

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 17. augusta (TASR) - V Rusku dnes veľmi promptne zablokovali prístup na webovú stránku belošských nacionalistov The Daily Stormer po tom, ako sa objavila na internetovej doméne runet. Informovala o tom agentúra Interfax s odvolaním sa na vyhlásenie ruskej Federálnej služby pre dohľad v oblasti telekomunikácií, informačných technológií a masmédií (Roskomnadzor).Vo vyhlásení Roskomnadzoru sa uvádza, že webová stránka The Daily Stormer propaguje neonacistickú ideológiu a vyvoláva rasovú, národnostnú i iné druhy sociálnej nenávisti. V súvislosti s tým sa Roskomnadzor obrátil na domácich poskytovateľov internetových služieb, aby prístup na túto webovú stránku čo najskôr zablokovali.Americké úrady v dôsledku nepokojov v meste Charlottesville, kde sa odohrali pouličné strety medzi krajne pravicovými nacionalistami a ich odporcami, zablokovali prístup na neonacistický web The Daily Stormer. Web následne zmenil registračnú adresu a prešiel na doménu ".ru".Podľa ruskej tlače bol web dailystormer.ru zaregistrovaný 15. augusta.Web prišiel o svoju americkú doménu po tom, ako zverejnil urážlivý príspevok o obeti nepokojov v Charlottesville Heather Heyerovej.