V Ružinove opravia časť Krajnej ulice, v Starom Meste zastávky MHD

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 27. júla (TASR) – V bratislavskom Ružinove sa v pondelok 31. júla od 9.00 h začne rekonštrukcia jedného z jazdných pruhov Krajnej ulice, a to v úseku od pobočky banky. Práce by mali byť podľa predbežných informácií ukončené do nedele 6. augusta do polnoci.Nový asfaltový povrch by malo dostať takmer 3000 štvorcových metrov komunikácie. Informuje o tom mestská časť na svojej webovej stránke.Premávka bude po celý čas rekonštrukcie usmernená prenosným dopravným značením v zmysle prerokovaného a odsúhlaseného projektu organizácie dopravy.V Starom Meste sa začiatkom augusta zasa začne s opravami zastávok MHD na Námestí F. Liszta a na Patrónke smerom do Lamača. "Práce potrvajú približne päť týždňov," informuje staromestská samospráva na webovej stránke. Zastávka Patrónka, smer Lamač, bude posunutá približne o 20 až 30 metrov, zastávka Námestie F. Liszta bude skrátená.