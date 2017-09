V Ružinove sa deti súťažnou formou naučia pravidlá cestnej premávky

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Alexandra Moštková Foto: TASR/Alexandra Moštková

Bratislava 6. septembra (TASR) – Vysvetliť deťom zásady dodržiavania pravidiel cestnej premávky, získať návyky bezpečnosti a plynulosti v cestnej doprave i naučiť väčšej ohľaduplnosti k chodcom. Aj to sú ciele tretieho ročníka rodinnej automobilovej súťaže pre rodičov a deti Bratislava tours 2017, ktorú pripravuje bratislavský Ružinov na sobotu 9. septembra. TASR o tom dnes informovala ružinovská hovorkyňa Marianna Šebová.Súťažiť sa bude v štyroch kategóriách: otec a dieťa, matka a dieťa, otec spolu s matkou a deťmi a štvrtou kategóriou budú zdravotne ťažko postihnutí. Štart je naplánovaný na 10.00 h na Rebarborovej ulici, do súťaže je však potrebné dopredu sa prihlásiť na webovej stránke Ústredného automotoklubu (ÚAMK) SR, ktorý je spoluorganizátorom podujatia.Súťaž bude pozostávať z jazdy cez Ružinov do Petržalky a späť na štart. Na trase budú tri kontrolné body, pričom súťažiaci budú musieť dodržiavať počas celej jazdy pravidlá cestnej premávky a trasu zároveň zvládnuť v stanovenom limite. Chýbať nebude jazda zručnosti na parkovisku pred cintorínom Vrakuňa, tohtoročnou novinkou bude škola šmyku. Popoludňajšia časť programu má byť podľa organizátorov edukačná, preventívna, osvetová, náučná, ale aj zábavná.Podujatie pripravuje mestská časť a ÚAMK v spolupráci s Krajským dopravným inšpektorátom KR PZ SR Bratislava.